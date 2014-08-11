В Раду внесен законопроект, который освободит от налогов волонтерские закупки для АТО

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения благотворительной помощи, согласно которому освобождается от налогообложения волонтерская помощь на нужды антитеррористической операции.

Об этом в эфире телеканала «Украина» сказала Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Востоке Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

Она подчеркнула, что Глава государства настаивает на первоочередном принятии данного законопроекта для того, чтобы волонтеры почувствовали поддержку государства и могли эффективно выполнять свою гуманитарную миссию.

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По словам Геращенко, Президент отмечает важность работы волонтеров, которые оказывают помощь в зоне АТО.

«После встречи с волонтерами Президент дал поручение, чтобы Администрация Президента вместе с ними наработала соответствующие законопроекты для облегчения работы волонтеров», - отметила она.