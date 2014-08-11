Обама поддержал инициативу Порошенко о международной гуманитарной помощи для Луганска

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«Президент США выразил поддержку действиям президента Украины, в частности, инициативе президента Украины относительно международной гуманитарной миссии для Луганска под эгидой Международного комитета Красного Креста с участием ЕС, России, Германии и других партнеров. Барак Обама подтвердил намерение США активно участвовать в миссии», - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в разговоре с Порошенко поддержал инициативу президента Украины о гуманитарной миссии и четкой позиции Украины, что она должна быть осуществлена в соответствии с международным правом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что Россия согласовала с Киевом и Международным комитетом Красного Креста предоставление гуманитарной помощи для Донбасса.

«Я с осторожным оптимизмом могу сегодня сказать, что сегодня все возможные и невозможные поводы (относительно предоставления помощи) были сняты, и я надеюсь, что в ближайшее время эта гуманитарная акция состоится под эгидой Международного комитета Красного Креста. Мы согласовали все детали с руководством Украины. Надеюсь, западные партнеры не будут вставлять палки в колеса», - сказал Лавров, отметив, что эта гуманитарная помощь будет российской.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста направляет в Украину «гуманитарную миссию».