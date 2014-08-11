ЕС готов выделить 2,5 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

Об этом во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко сообщил президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Донбассе, а также инициативу украинского президента относительно осуществления международной гуманитарной миссии для Луганска под эгидой Международного комитета Красного креста (МККК).

Петр Порошенко заявил о готовности к многостороннему международному обсуждению урегулирования ситуации на Донбассе в Нормандском или Женевском формате. Глава государства высказал пожелание, чтобы "украинский вопрос" был внесен в повестку дня и получил должное внимание во время следующего заседания Европейского совета 30 августа.

В свою очередь Жозе Мануэл Баррозу поддержал инициативу президента Украины о гуманитарной миссии и четкую позицию страны по поводу того, что помощь должна быть осуществлена в соответствии с международным правом. Он также сообщил, что Европейский союз готов выделить 2,5 млн евро на гуманитарную помощь для Украины. При этом он призвал к созданию специального координационного механизма для оказания гуманитарной помощи и перемещения переселенцев.

Кроме этого, Петр Порошенко и Жозе Мануэл Баррозу также обсудили график имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, вопросы энергетического сотрудничества и возобновление переговоров по газу в трехстороннем формате ЕС-Украина-Россия.

Петр Порошенко пригласил Жозе Мануэла Баррозу посетить с визитом Киев. Тот в свою очередь поблагодарил за приглашение и сообщил, что он рассматривает возможность посетить Киев для участия в международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" в начале сентября.