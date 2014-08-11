Путин объявил об отправке в Украину "гуманитарного конвоя"

"Отмечено, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет на Украину гуманитарный конвой", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, передает РИА Новости.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что Россия согласовала с Киевом и Международным комитетом Красного Креста в оказании гуманитарной помощи для Донбасса.

«Я с осторожным оптимизмом могу сказать, что сегодня все возможные и невозможные поводы (для оказания помощи) были сняты, и я надеюсь, что в ближайшее время эта гуманитарная акция состоится под эгидой Международного комитета Красного Креста. Мы согласовали все детали с руководством Украины. Надеюсь, западные партнеры не будут вставлять палки в колеса», - сказал Лавров журналистам.

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Отвечая на вопрос, будет ли эта гуманитарная помощь российской, министр сказал: «Понятно».

Как сообщал УНИАН, 11 августа представитель Еврокомиссии заявил, что Европейский Союз поддержит гуманитарные усилия для помощи в разрешении кризисной ситуации на Донбассе, если они согласованы с правительством Украины, и отмечает неприемлемость единоличных прямых военных действий под видом гуманитарной или миротворческой операции.

"ЕС всегда будет поддерживать гуманитарные усилия в том случае, если они полностью согласованы с украинским правительством и если они проводятся под эгидой ООН, как это происходит в других кризисных ситуациях. В этом контексте мы хотим четко отметить, что не может быть никаких единоличных прямых военных действий под видом гуманитарной или миротворческой операции", - заявил он.

Чиновник ЕК отметил, что в Брюсселе известно о контактах между министрами иностранных дел России и Украины в этой связи.

"Мы должны быть уверены, что гуманитарные агентства могут работать, особенно в местах, которые удерживаются сепаратистами. ЕС хочет работать вместе с Россией для поддержания стабилизации ситуации в Украине", - сказал он.

В конце прошлой недели заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявил о провокации со стороны России, которая должна была привести к «непредсказуемым событиям и эскалации».

«В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникой Российской федерации. Якобы по согласованию с Международным Комитетом Красного Креста в Украину должна была войти гуманитарная колонна с «миротворцами», очевидно, для того, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт», - сказал Чалый. Он подчеркнул, что «путем дипломатической работы, в первую очередь президента Украины, провокация остановлена».

Заместитель главы АП заявил, что Международный комитет Красного креста опроверг информацию России о согласовании с ним процедуры прохождения гуманитарной колонны.

Справка УНИАН

Слово "конвой" в широком смысле применяется для определения военного подразделения, который предназначен для защиты военных колонн с грузами от внезапного нападения противника.