НАТО обязуется углублять сотрудничество с Украиной, заявил Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР в Вильнюсе, открывая заседание Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, по его словам, “Альянс высоко ценит результаты более чем десятилетнего сотрудничества Украины с НАТО, и эти результаты обязывают нас развивать уровень нашего сотрудничества. Украина имеет постоянную поддержку со стороны НАТО в осуществлении реформ, направленных на дальнейшую интеграцию в євроатлантичне содружество”.

Также Генсекретарь НАТО высоко оценил вклад Украины в миротворческие миссии под эгидой Альянса и выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет их активным участником.

Он поздравил Юрия ЄХАНУРОВА с назначением на должность министра обороны Украины, а также отметил, что это заседание посвящено обсуждению дальнейших путей реформирования сектора обороны и безопасности Украины.

В свою очередь, Ю.ЕХАНУРОВ поблагодарил за теплый прием и заверил участников заседания в продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и НАТО как в сфере обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве, так и продолжении оборонной реформы в Украине.

“Это заседание для нас является особым. Во-первых, оно проходит накануне саммита Альянса в Бухаресте, а во-вторых, в Украине, несмотря на разнообразие политических взглядов и позиций, происходит консолидация понимания политической элитой роли и задач НАТО”, - отметил министр.

Также Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что деятельность Президента Украины, парламента, сформированного коалиционного правительства направлены на обеспечение Вооруженных Сил необходимыми ресурсами для повышения боеспособности.

“Украина рассматривает НАТО как гаранта стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве и стремится совместно со странами - членами Альянса принимать участие в процессах обеспечения этой стабильности и безопасности”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Подтверждением этого, сказал руководитель оборонного ведомства, является активное участие Украины как страны-партнера во всех операциях под руководством НАТО.

“Министерство обороны Украины было и остается надежной движущей силой евроатлантической интеграции. И мы стремимся максимально эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества с Альянсом для укрепления мира и процветания как Украины, так и всего евроатлантического пространства”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Непосредственно в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО обсуждались вопросы продолжения реформ в секторе обороны и безопасности Украины, ход военной реформы в Украине и развитие ВСУ в контексте выполнения Государственной программы развития ВСУ на 2006-2011 годы, вопросы расширения участия Вооруженных Сил Украины в операциях под эгидой Альянса.

Кроме того, в ходе заседания были детально обсуждены вопросы развития сотрудничества Украины с НАТО в рамках Плана действий Украина-НАТО, ежегодного Целевого плана и Интенсифицированного диалога.