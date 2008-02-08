Портнов твердо настроен кормить рыбок в кабинете Семенюк

Вчера по информации издания "Коммерсантъ-Украина" глава Фонда госимущества Валентина Семенюк встретилась с главой СП Виктором Балогой. Следует отметить, что накануне именно господин Балога жестко раскритиковал решения Кабмина в отношении руководства ФГИ, назвав их "неконституционными". Результатом этой встречи стало появление указа президента #106/2008, приостанавливающего действие распоряжений Кабмина от 6 февраля об увольнении всех заместителей главы ФГИ и проведении служебного расследования в отношении Валентины Семенюк, пишет газета.

Однако до появления указа (в 8.30) Андрей Портнов успел приступить к исполнению обязанностей. Он провел первое совещание с руководителями департаментов и занялся решением организационных вопросов. В 11.30, чтобы представить новое руководство ведомства, в ФГИ прибыл первый вице-премьер Александр Турчинов. "Я ознакомил руководителей фонда с последними решениями правительства и рассказал им о задачах, которые ставит перед ними Кабмин. Они заключаются в проведении прозрачной и честной приватизации. Должен сказать, что сотрудники ФГИ были настроены работать",– позже вспоминал господин Турчинов.

На этом деятельность нового руководства ФГИ завершилась – в полдень на сайте президента был обнародован указ #106/2008. Перед тем как покинуть Фонд, Андрей Портнов провел непродолжительную, но, по его утверждению, довольно "толерантную" встречу с Валентиной Семенюк. "Я подчеркнул, что буду проявлять к ней максимальное уважение и обязательно возьму на вооружение все лучшее, что она успела сделать. Я также сказал, что мне очень нравится у нее в кабинете и что я обязательно буду кормить ее рыбок. Причем к их кормлению я намерен приступить максимум недели через полторы",– заявил господин Портнов.