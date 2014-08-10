Кабмин ожидает, что 12 августа Рада примет законы о санкциях против России

Правительство ожидает, что Верховная Рада примет законы о санкциях на заседании 12 августа.

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр юстиции Павел Петренко.

«Мы ожидаем 12 августа принятия Верховной Радой закона о санкциях, который был внесен правительством. Этот закон дает юридическую базу для СНБО безотлагательно рассмотреть те предложения, которые были внесены правительством и принять окончательное решение», - заявил Петренко.

Читайте такжеУкраина готовит новые санкции для недопущения модернизации вооруженных сил РоссииКак сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разработал и утвердил проект закона о введении санкций против юридических и физических лиц, подозреваемых в преступлениях против территориальной целостности Украины и ее граждан.

Кроме того, Кабмин передал на рассмотрение СНБО фамилии 172 физических лиц, граждан Российской федерации и граждан других стран, которые финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыма и покушаются на территориальную целостность Украинского государства, и 65 юридических лиц, преимущественно российских резидентов, которые поддерживают и финансируют терроризм, и имеют прямое отношение к совершению преступлений на территории Украины.