Террористы свозят в Стаханов артиллерию и комплекты для "Града"
19:56, 09 августа 2014Политика
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Террористы обустраивают в Стаханове на территории завода ферросплавов крепость.
REUTERS
Как сообщил на своей странице в соцсети журналист Роман Бочкала со ссылкой на местных жителей, на Стахановский завод ферросплавов привезли 3 гаубицы и 3 дальномера со снарядами.
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"В том числе, боекомплект для "Града", - отметил журналист, добавив, что с Красного луча "доходят сведения, что вчера к ним зашли 15 установок "Град", их разместили по периметру города".
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