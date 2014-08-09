Террористы свозят в Стаханов артиллерию и комплекты для "Града"

Как сообщил на своей странице в соцсети журналист Роман Бочкала со ссылкой на местных жителей, на Стахановский завод ферросплавов привезли 3 гаубицы и 3 дальномера со снарядами.

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"В том числе, боекомплект для "Града", - отметил журналист, добавив, что с Красного луча "доходят сведения, что вчера к ним зашли 15 установок "Град", их разместили по периметру города".