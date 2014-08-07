Наиболее сложная ситуация наблюдается в районах Донецка, Луганска, Стаханова и Горловки - эксперт
Наиболее сложная ситуация наблюдается в районах Донецка, Луганска, Стаханова и Горловки.
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Наиболее сложная ситуация наблюдается в районах н.п. Донецк, Луганск, Стаханов, Горловка. За ночь силы АТО провели несколько успешных рейдовых операций в зоне проведения антитеррористической операции", - написал эксперт.Читайте такжеВ Донецке неспокойно, слышны взрывы, не работает мобильная связь - горсовет
Он также отметил, что в зоне АТО действуют разведгруппы частей Вооруженных сил Украины.
Кроме этого продолжаются обстрелы террористами позиций сил АТО.
В частности, из БМ-21 «Град» обстреляны позиции сил АТО близ населенного пункта Сабовка и Лесное. Из минометов обстреляли позиции близ населенного пункта Пески.
Также террористы предприняли попытку штурма позиций близ Новоанновки. Атака отбита.