В Луганской области боевики удерживают отца убитого прокурора Свердловского района

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и источники, близкие к террористической организации "Луганская народная республика".

Дмитрий Снегирев рассказал ставшие ему известными подробности о гибели Андрея Ревы и о задержании его отца, бывшего первого заместителя прокурора Луганской области - Анатолия Ревы.

"Андрей Рева ехал на джипе с супругой в Днепропетровск под гарантии безопасности, данные ему одним из лидеров террористов Юрием Ивакиным. В салоне были ценные вещи, в Малиновке его остановили боевики, возник конфликт, его сразу избили и отвезли в СБУ к российским наемникам. Там его сильно пытали. С Анатолия Ревы попросили выкуп",- сообщил Дмитрий Снегирев. При этом он отметил, что "Рева старший с Ивакиным вчера привезли выкуп, но было поздно, Андрей был уже мертв".

Дмитрий Снегирев сообщил, что боевики задержали мужчину и "уже второй день он на связь не выходит".

Как сообщал УНИАН, в Луганской области найдено тело убитого мужчины, по предварительной информации, прокурора Свердловского района Луганской области Андрея Ревы.