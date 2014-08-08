Россия предоставила боевикам 15 "Градов"

Россия продолжает поставлять террористам на территории Украины тяжелое оружие.

Стало известно, что среди последних поставок оборудования - реактивные системы залпового огня "Град". Об этом сообщает ТСН. Читайте такжеБоевики с окраины Харцызска из «Градов» стреляли в сторону Амвросиевки - очевидцыВ частности, в районе города Красный Луч боевики установили 15 таких установок.

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