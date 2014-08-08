Россия предоставила боевикам 15 "Градов"
20:51, 08 августа 2014Политика
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Россия продолжает поставлять террористам на территории Украины тяжелое оружие.
РФ оказывает поддержку террористам / Фото Министерства обороны РФ
Стало известно, что среди последних поставок оборудования - реактивные системы залпового огня "Град".
Об этом сообщает ТСН.
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Россия поставила террористам 15 "Градов"
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