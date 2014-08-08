Армии не хватает шлемов, бронежилетов, тепловизоров и беспилотников - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Министерства обороны Украины полковник Михаил Щербина сегодня во время круглого стола в Киеве.

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«С 90-х годов в украинскую армию не поставлялась новейшая техника, а если и поставлялась, то это было в очень ограниченном количестве. Основное вооружение, которое есть в Вооруженных силах, – это оружие, которому 40-50 лет», - отметил он.

«У нас есть танки, БТР, автоматы, но мы видим чем вооружен наш противник, ему поставляются новейшие снайперские винтовки, которые пробивают бронежилет 5-го, 6-го класса защиты», - отметил Щербина, прибавив, что «у нас есть оружие, техника, наши бойцы выполняют задания, но эту технику приходится ремонтировать на ходу».

«В первую очередь не хватает шлемов, бронежилетов, тепловизоров, беспилотных летательных аппаратов, которые закупают волонтеры», - заявил представитель Минобороны.