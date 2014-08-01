В исправительных колониях на Полтавщине собираются выпускать бронежилеты

В Полтавской области в исправительных колониях планируют наладить выпуск бронежилетов.

Об этом журналистам сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виктор Бугайчук.

По словам губернатора, он провел встречу с представителями двух исправительных колоний, где уже имеют опыт пошива чехлов для бронежилетов.

Бугайчук сообщил, что уже провел переговоры со своим коллегой - главой Запорожской ОГА Валерием Барановым, чтобы наладить поставки специальных бронированных пластин для серийного производства.

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«На Полтавщине есть предприятия, которые способны будут и разрезать эти пластины по нужным размерам, и закалить их особым образом, - убежден Бугайчук. - Но для серийного выпуска такой продукции, которая крайне необходима сейчас нашей стране, необходимо пройти обязательные испытания и сертификацию бронежилетов».

Он отметил, что ориентировочная цена бронежита класса «4 +» должна быть на уровне 1200-1500 тыс. грн.

Председатель ОГА также пояснил, что потребность в налаживании серийного производства на Полтавщине возникла потому, что сейчас в Украине очень мало предприятий, которые имеют право на производство бронежилетов.

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Напомним, с начала военной агрессии Полтавская власть искала спонсорские деньги и закупала через общественную организацию «Общество содействия обороне Украины» 450 бронежилетов для Полтавского батальона территориальной обороны, двух милицейских спецподразделений «Полтава» и «Кременчуг», а также для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые отправлялись в зону АТО.

Бронежилеты 4-го класса защиты обходились полтавчанам по 1,9 тыс. грн за штуку.