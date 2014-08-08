Батальон "Айдар" задержал мэра Александровска при попытке бежать из города

Сегодня в полдень бойцы батальона "Айдар" задержали мэра города Александровск Луганской области Вадима Резника.

Об этом сообщает ТСН.

Резника задержали на блокпосту украинских силовиков в городе Счастье – он пытался убежать из областного центра под видом мирного жителя.

Как сообщается, украинским военным мэр рассказывал, что "едет к теще – привезти продукты и помочь в огороде".

Читайте такжеБатальон "Айдар" может стать спецподразделением ВСУ - министр

Как сообщал УНИАН, 7 августа бойцы батальона «Айдар» задержали мэра Луганска Сергея Кравченко при попытке выехать из города.

В то же время Луганский городской совет отрицает намерение Кравченко выехать из Луганска в Россию. Пресс-служба городского совета отметила, что Кравченко следовал в Киев, где планировал встретиться с руководством страны.

Справка УНИАН. Кравченко является мэром Луганска с апреля 2006 года. С января 2005 года - председатель Луганской городской организации Партии регионов. Во время зимних событий на Майдане в Киеве активно поддерживал действия тогдашней власти.