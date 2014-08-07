Батальон "Айдар" задержал мэра Луганска

16:14, 07 августа 2014
Политика
3

Батальон «Айдар» задержал главу Луганского городского совета Сергея Кравченко при попытке выехать из города.

luganews.com

Как сообщил УНИАН источник в Луганской областной государственной администрации, Кравченко был задержан сегодня, 7 августа, в пригороде Луганска.

Сейчас задержанный мэр дает объяснения.

Читайте такжеИ.о. мэра Рубежного подозревают в сотрудничестве с террористами
Других подробностей пока не сообщают.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter