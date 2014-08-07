Батальон "Айдар" задержал мэра Луганска

Как сообщил УНИАН источник в Луганской областной государственной администрации, Кравченко был задержан сегодня, 7 августа, в пригороде Луганска.

Сейчас задержанный мэр дает объяснения.

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Других подробностей пока не сообщают.