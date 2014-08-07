Батальон "Айдар" задержал мэра Луганска
16:14, 07 августа 2014Политика
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Батальон «Айдар» задержал главу Луганского городского совета Сергея Кравченко при попытке выехать из города.
Кравченко был задержан в пригороде Луганска / luganews.com
Как сообщил УНИАН источник в Луганской областной государственной администрации, Кравченко был задержан сегодня, 7 августа, в пригороде Луганска.
Сейчас задержанный мэр дает объяснения.
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Других подробностей пока не сообщают.
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