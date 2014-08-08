Порошенко рассказал Меркель об увеличении потоков тяжелого вооружения из России
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент проинформировал Меркель о тревожном развитии ситуации на Донбассе, в частности, о концентрации боевиков в Донецке и Луганске и увеличении поступлений тяжелого вооружения с российской стороны границы.
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Глава государства сообщил, что международные эксперты, которые расследовали обстоятельства сбивания самолета рейса МН17, сегодня прекратили расследование из-за постоянной угрозы их безопасности со стороны террористов. При этом международные эксперты высоко оценили все меры украинской стороны, которые способствовали ходу расследования.
Порошенко и Меркель договорились о координации усилий для проведения многосторонних переговоров на высшем уровне для реализации мирного плана и противодействия угрозам безопасности в Европе.