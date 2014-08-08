Кернес знову під домашнім арештом

Про це повідомив журналістам адвокат Кернеса Олександр Гунченко, передає Еспресо.TV.

"Печерський районний суд Києва ще 4 серпня виніс ухвалу про відновлення кримінального провадження стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса, який знову під домашнім арештом. Однак доводів з боку потерпілих або суду немає, обіцяють оголосити завтра", - зазначив адвокат.

За його словами, він дізнався про відновлення слідства не з офіційного джерела, а з повідомлення голови МВС Арсена Авакова в "Фейсбук".

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"Визначення Печерського суду є кричущим і аморальним, оскільки очевидним є тяжкий стан здоров'я мого підзахисного. Адже свого часу Генпрокуратура призупинила слідство на підставі медичних показань", - додав адвокат.

За його словами, оскаржити ухвалу Печерського суду не можна, але захист підготує "комплекс законних заходів".

Нагадаємо, раніше Керес заявляв, що продовжить виконувати роботу мера у проміжках між часом домашнього арешту. Міліція поновила кримінальні справи проти Кернеса.