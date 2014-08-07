СНБО не подтверждает информацию о расформировании батальона "Айдар"
20:30, 07 августа 2014Политика
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Спикер СНБО Андрей Лысенко заявил, что не располагает данными о расформировании батальона.
Командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук / Фото: УНИАН
Официальной информации о расформировании батальона “Айдар” пока еще нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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На вопрос журналистов относительно ситуации с расформированием батальона “Айдар” Лысенко ответил: “Официальной информации о расформировании батальона пока еще нет, и данных о его расформировании тоже нет”.
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