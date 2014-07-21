Батальон "Айдар" захватил помощника минобороны непризнанной Южной Осетии
Батальон "Айдар" в зоне проведения антитеррористической операции захватил помощника министра обороны непризнанной Южной Осетии.
Бойцы батальона "Айдар" задержали одного из помощников министра обороны непризнанной Южной Осетии Тамерлана Еналдиева. Он утверждает, что в боевых действиях участия не принимал, сообщает ТСН.
"Приехал сюда, потому что были обращения типа "режут, убивают", из патриотических чувств люди приехали посмотреть. Мы с другом в боевых действиях участия не принимали, его люди не воевали. Я нигде не воевал", - заявил Еналдиев.
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Однако, его задержали с оружием и документами, которые свидетельствуют о закупках дорогостоящих медикаментов для сепаратистов. Командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук рассматривает возможность обмена этого военнопленного на украинскую летчицу Надежду Савченко.
Напомним, в течение минувших суток в ходе АТО украинские военные взяли в плен 35 российских наемников, среди которых множество "кадыровцев".