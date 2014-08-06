Позиции сил АТО возле Дьяково обстреляли из «Града» и минометов с территории РФ - Тымчук
19:28, 06 августа 2014Политика
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Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
REUTERS
Позиции сил Антитеррористической операции возле населенного пункта Дьяково были обстреляны с территории России установкой «Град» и минометами.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
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«С территории России из минометов обстреляна ротная тактическая группа сил АТО в районе н.п.Дьяково, из БМ-21 «Град» - позиции силовиков близ границы с РФ», - написал он.
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