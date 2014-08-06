Позиции сил АТО возле Дьяково обстреляли из «Града» и минометов с территории РФ - Тымчук

Позиции сил Антитеррористической операции возле населенного пункта Дьяково были обстреляны с территории России установкой «Град» и минометами.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеТеррористы обстреляли два пункта дислокации украинской армии на Луганщине

«С территории России из минометов обстреляна ротная тактическая группа сил АТО в районе н.п.Дьяково, из БМ-21 «Град» - позиции силовиков близ границы с РФ», - написал он.