На Донетчине подразделения АТО уничтожили две установки “Град” террористов вместе с экипажами
13:44, 06 августа 2014Политика
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В Шахтерском районе Донецкой области вблизи поселка Орлова Ивановка артиллерия АТО уничтожила две установки залпового огня “Град” террористов вместе с их экипажами.
Установка "Град" / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, силы АТО сосредоточены на проведении рейдовых действий и изоляции районов, временно подконтрольных террористам. Кольцо окружения вокруг позиций российских наемников в районах Стаханова, Алчевска и Луганска сжимается, несмотря на безрезультатные попытки боевиков прорваться, сказал Лысенко.
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