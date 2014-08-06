На Донетчине подразделения АТО уничтожили две установки “Град” террористов вместе с экипажами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, силы АТО сосредоточены на проведении рейдовых действий и изоляции районов, временно подконтрольных террористам. Кольцо окружения вокруг позиций российских наемников в районах Стаханова, Алчевска и Луганска сжимается, несмотря на безрезультатные попытки боевиков прорваться, сказал Лысенко.