АП: введение "миротворцев" из РФ на территорию Украины будет расцениваться как прямая агрессия

Введение на территорию Украины «миротворческого контингента» со стороны России будет расцениваться как прямая агрессия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Администрации президента Украины Геннадий Зубко на брифинге после встречи президента Украины Петра Порошенко с волонтерами, которые помогают задействованным в Антитеррористической операции бойцам.

Читайте такжеРФ может ввести войска в Украину под видом миротворцев - Сикорский

“Миротворческим контингентом, который стоит возле границы уже более 5 месяцев, это трудно назвать. Поэтому это будет считаться прямой агрессией”, - ответил Зубко на вопрос журналистов, которые попросили прокомментировать информацию о том, что Россия намерена ввести своих «миротворцев» на восток Украины.

Он также прибавил: “Я считаю, что сегодня мировое сообщество вообще не пойдет на такой шаг как введение миротворческого контингента со стороны России”.

Читайте такжеРоссия не может единолично принимать решение о введении миротворцев в Украину - СНБО

Зубко также заметил, что если сегодня кто-то пытается назвать гражданской войной то, что происходит на востоке Украины, то “мы четко заявляем о том, что сегодня это война между российскими спецподразделениями, людьми, которые действительно наняты за деньги воевать против украинской армии”.