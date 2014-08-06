Порошенко собирается освободить от квартплаты семьи военных, которых мобилизовали

Как передает корреспондент УНИАН, о таком поручении он сообщил сегодня на встрече с волонтерами, которые оказывают поддержку и помощь бойцам Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, участвующим в антитеррористической операции на востоке страны.

“Я прошу целесообразно сотрудничать с органами местного самоуправления по отношению к тем, кто находится в зоне АТО, и освободить на время пребывания в АТО от уплаты квартирной платы. Я уверен, что это будет не только и не столько материально, но символом того, что на сегодняшний день наша с вами общая задача - поднять престиж военнослужащего, который защищает Украину”, - сказал президент.

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Порошенко обратил внимание на необходимость помощи в организации лечения, оздоровления, реабилитации, социальной адаптации, а также трудоустройства участников АТО.

Президент также подчеркнул, что должна быть сохранена зарплата по месту постоянной работы дополнительно к денежному обеспечению бойцов.