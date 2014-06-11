В зоне проведения антитеррористической операции погибли свыше 200 человек - Минздрав
В Донецкой области с начала противостояний между украинскими силовиками незаконными военными формированиями было убито 220 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин.
По его словам, из этого числа погибших - 15 женщин и двое детей: мальчик и девочка. «Мальчик 14-ти лет до сих пор не опознан. Медицинская помощь оказывается в соответствии с клиническими протоколами. Бригады экстренной помощи фактически работают на поле боя», - отметил Салютин.
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Он поблагодарил медиков за героическую работу и пообещал, что их работа не останется без внимания Минздрава.
Салютин также отметил, что в Минздраве нет информации о количестве боевиков среди погибших. «Мы не можем ответить, кто из них боевики, а кто - мирные жители. Для врачей это не столь важно», - сказал Салютин.
Как известно, АТО на востоке Украины проводится с 15 апреля.