Международные эксперты продолжают находить на месте катастрофы "Боинга" вещи погибших

Об этом говорится в заявлении руководителя нидерландских экспертов, которые работают в Украине, Питера Яапа-Аалберсберга, переданном УНИАН.

"Получается, что местное население и власти нашли много тел жертв катастрофы самостоятельно после катастрофы рейса MH17. Это может объяснить то, почему эксперты до сих пор находят, главным образом, личные вещи", - написал он.

По его данным, вчера эксперты исследовали территорию возле поселка Рассыпное, где удалось найти "небольшое" количество личных вещей и никаких останков жертв катастрофы.

Аалберсберг отметил, что за 5 дней, которые работают на месте международные эксперты, ситуация продолжает оставаться не до конца стабильной. Он отметил, что вчера также приходилось прекращать поисковые работы для консультаций с ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели министр иностранных дел Австралии заявляла, что на месте катастрофы малайзийского самолета могут быть останки еще около 80 жертв этой трагедии.

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