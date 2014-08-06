Никто не имеет права рассказывать об операции АТО, пока она не закончится - Филатов

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов, комментируя неудачную попытку батальона "Азов" прорваться в Донецк, в итоге которой пострадали 11 бойцов.

"Если говорить об этой операции, то я был в курсе, что она должна была быть. Но мне бы в голову не пришло ее проанонсировать заранее", - отметил Филатов.

"Сейчас довольно сложно уже определить причину, почему батальон "Азов" налетел на фугас: потому ли, что господин Ляшко проанонсировал начало операции публично, потому ли, что, возможно, не совсем правильно была спланирована операция, или было какое-то стечение обстоятельств. Но, по моему глубокому убеждению, до того момента, как боевая операция не закончится и не будут посчитаны потери, никто не имеет права о ней выступать в публичном пространстве и давать какие-либо комментарии", - считает заместитель губернатора Днепропетровщины.

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"Это абсолютно неверно как с военной точки зрения, так и по-человечески", - добавил он.

Напомним, вчера заместитель командира батальона "Азов" Игорь Мосийчук написал у себя в "Фейсбуке", что бойцы двух добровольческих батальонов вошли в Донецк и начали "зачистку" города от террористов.

Позже заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов сообщил, бойцы двух добровольческих батальонов "Азов" и "Шахтерск" попали в засаду на окраине Донецка.

По мнению Филатова, причиной неудачи батальонов стал «слив» информации о планах наступления заместителем командира батальона «Азов» Игоря Мосийчука, который разместил в «Фейсбуке» информацию о начале штурма Донецка.