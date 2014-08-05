МИД назвал циничным предложение РФ о международной гуманитарной миссии на Донбассе

Об этом говорится в комментарии, предоставленном УНИАН департаментом информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В комментарии, в частности, отмечается, что кроме сознательного разрушения жизненно необходимой инфраструктуры региона, жилых домов, систем водоснабжения и электроэнергии, террористы т.н. «ДНР» и «ЛНР», среди которых есть значительное количество граждан Российской Федерации, нападают на медицинские учреждения и их персонал, обстреливают больницы, препятствуют лечению больных, похищают кареты «скорой помощи». Правозащитная организация «Human Rights Watch» в сегодняшнем отчете осудила такие преступления пророссийских боевиков, призвав немедленно положить этому конец.

Зато силы антитеррористической операции, освобождая от террористов населенные пункты Донбасса, возвращают гражданам мир, обеспечивают постепенное восстановление инфраструктуры и возвращение к нормальной жизни.

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С июня в Украине создан и эффективно работает Межведомственный координационный штаб, в состав которого вошли представители организаций системы ООН и Международного комитета Красного Креста. В тесном взаимодействии с ними украинская власть принимает эффективные меры по обеспечению первоочередных гуманитарных потребностей гражданских и внутренне перемещенных лиц. Созданные гуманитарные коридоры для всех желающих покинуть зону АТО.

Украина и весь цивилизованный мир не верят в искренность намерений России. В то время, когда с территории Российской Федерации террористы получают усиление оружием, военной техникой и наемниками, международные партнеры откликнулись на призыв Украины, и оказывают практическую помощь в восстановлении инфраструктуры и решении насущных гуманитарных потребностей мирных граждан Донбасса, подчеркивается в комментарии МИД.

Как сообщал УНИАН, Россия созывает срочное заседание Совета безопасности ООН в отношении Украины.

Об этом сообщил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

”Мы созываем экстренное заседание Совета безопасности по гуманитарной ситуации в Украине”, - сказал Чуркин.

По его словам, встреча может состояться в 17:00 (00.00 кск).

Накануне сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направит официальное обращение в ОБСЕ, Совет Европы, МККК и ООН просьбу организовать гуманитарную миссию на юго-восток Украины