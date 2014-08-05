МИД назвал циничным предложение РФ о международной гуманитарной миссии на Донбассе
Предложение МИД РФ по так называемой международной гуманитарной миссии на Донбассе является циничным хотя бы потому, что именно Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, всесторонне поддерживает преступные действия террористов и несет полную ответственность за гуманитарные проблемы в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в комментарии, предоставленном УНИАН департаментом информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
В комментарии, в частности, отмечается, что кроме сознательного разрушения жизненно необходимой инфраструктуры региона, жилых домов, систем водоснабжения и электроэнергии, террористы т.н. «ДНР» и «ЛНР», среди которых есть значительное количество граждан Российской Федерации, нападают на медицинские учреждения и их персонал, обстреливают больницы, препятствуют лечению больных, похищают кареты «скорой помощи». Правозащитная организация «Human Rights Watch» в сегодняшнем отчете осудила такие преступления пророссийских боевиков, призвав немедленно положить этому конец.
Зато силы антитеррористической операции, освобождая от террористов населенные пункты Донбасса, возвращают гражданам мир, обеспечивают постепенное восстановление инфраструктуры и возвращение к нормальной жизни.
Читайте такжеРоссия хочет сформировать международную "гуманитарную миссию" для востока Украины
С июня в Украине создан и эффективно работает Межведомственный координационный штаб, в состав которого вошли представители организаций системы ООН и Международного комитета Красного Креста. В тесном взаимодействии с ними украинская власть принимает эффективные меры по обеспечению первоочередных гуманитарных потребностей гражданских и внутренне перемещенных лиц. Созданные гуманитарные коридоры для всех желающих покинуть зону АТО.
Украина и весь цивилизованный мир не верят в искренность намерений России. В то время, когда с территории Российской Федерации террористы получают усиление оружием, военной техникой и наемниками, международные партнеры откликнулись на призыв Украины, и оказывают практическую помощь в восстановлении инфраструктуры и решении насущных гуманитарных потребностей мирных граждан Донбасса, подчеркивается в комментарии МИД.
Как сообщал УНИАН, Россия созывает срочное заседание Совета безопасности ООН в отношении Украины.
Об этом сообщил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
”Мы созываем экстренное заседание Совета безопасности по гуманитарной ситуации в Украине”, - сказал Чуркин.
По его словам, встреча может состояться в 17:00 (00.00 кск).
Накануне сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направит официальное обращение в ОБСЕ, Совет Европы, МККК и ООН просьбу организовать гуманитарную миссию на юго-восток Украины