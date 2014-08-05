Бои в Донецке продолжаются, среди погибших - два мирных жителя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«По состоянию на 19.00 на границе Петровского района Донецка, села Александровка и города Марьинки продолжаются активные боевые действия. Сейчас достоверно известно о двух погибших из числа мирного населения. На местах артобстрелов работают бригады ГСЧС Украины в Донецкой области и бригады скорой медицинской помощи», - сказано в сообщении.

Читайте такжеПо улицам Донецка ходят вооруженные боевикиТакже в горсовете отметили, что на данный момент жители Кировского района сообщают, что снаряды арторудий долетают до микрорайона "Текстильщик". Данная информация проверяется.