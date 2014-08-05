Бои в Донецке продолжаются, среди погибших - два мирных жителя
20:05, 05 августа 2014Политика
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В Петровском районе Донецка в настоящее время продолжаются активные боевые действия, достоверно известно о двух погибших мирных жителях.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
«По состоянию на 19.00 на границе Петровского района Донецка, села Александровка и города Марьинки продолжаются активные боевые действия. Сейчас достоверно известно о двух погибших из числа мирного населения. На местах артобстрелов работают бригады ГСЧС Украины в Донецкой области и бригады скорой медицинской помощи», - сказано в сообщении.
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