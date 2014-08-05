14 силовиков получили ранения во время вчерашней зачистки пригорода Донецка - МВД

"Вчера батальон "Шахтерск" и батальон "Азов" вместе с десантной бригадой 51-й занимались зачисткой поселка Марьинка. Когда в поселок зашли ребята, террористы обстреляли из "Градов" и гаубиц. В итоге были попадания в высотные жилые дома, которые сгорали. Наши ребята потеряли 14 бойцов ранеными, 3 из них тяжело раненные", - рассказал Геращенко, передает РБК-Украина.

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Он добавил, что сейчас планируется новое наступление на данном участке.

"Будем дальше зажимать клещи вокруг Донецка", - подчеркнул Геращенко.