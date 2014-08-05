Наступление сил АТО на Луганск и Донецк не будет анонсировано

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. Он отметил, что для проведения зачистки этих городов от террористов нужна большая подготовительная работа, в том числе батальонов территориальной обороны, передает "Украинская правда".

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"Чтобы вы понимали: Донецк и Луганск - это не какая-то крепость с высокими стенами. Это промышленные города, в окрестностях которых частный сектор, где проживают люди. Эти районы также считаются Донецком и как раз в эти районы подошли главные силы АТО и территориальные батальоны, но это не означает, что уже начался какой-то штурм. Это идет подготовка к освобождению города", - подчеркнул Андрей Лысенко.

"Поэтому мы не будем объявлять о начале наступления, мы будем говорить только о моменте освобождения этих городов", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 4 августа представители батальонов "Азов" и "Шахтерск" объявили о штурме Донецка. Однако позже стало известно, что часть бойцов попала в засаду и силы АТО понесли потери.