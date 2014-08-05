Бойцы батальона "Днепр" задержали российского боевика-добровольца

Он признался, что в Украину приехал "убивать бандеровцев, фашистов и американских наемников", говорится в сюжете ТСН.

29-летний житель Иркутска оказался специалистом по промышленному альпинизму и гребле. В России он заполнил анкету, приехал в Воронеж, а оттуда его с еще тремя десятками добровольцев переправили в Донецк в обход контрольно-пропускных пунктов на границе.

Задержанный рассказал, что на Донбассе его записали в разведывательно-диверсионную группу самопровозглашенной ДНР и выдали автомат.

Но признается: за три недели службы фашистов он так и не встретил, поэтому решил бежать домой.

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"Решил, что должен пойти защищать, как деды от фашизма, украинский народ. Фашистов нет. И наемников никто не видел в глаза. Я видел, как происходят отношения между военными, как они себя ведут. Как хозяева жизни. Есть автомат, есть подчиненные. Приехали, захватили территорию, сказали: она контролируется нашим батальоном. Другие приехали: нет, нами. Началась стрельба", - рассказал задержанный Николай Попов.