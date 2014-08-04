СНБО не подтверждает сооружение понтонных переправ из РФ в Украину



Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

“Эти данные пока не подтверждаются”, - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, по словам председателя общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев, на границе Луганской области Россия готовит понтонные переправы для вероятного перемещения живой силы и техники через реку.

«На территории Российской Федерации отмечается концентрация инженерных войск. Более 40 единиц понтонной техники и готовится несколько понтонных переправ по течению реки Северский Донец от станции «Луганское» (райцентр) до Свердловска», - сказал Снегирев.