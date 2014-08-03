В Луганске существует серьезная проблема вывоза твердых бытовых отходов - горсовет
10:59, 03 августа 2014Политика
2
В Луганске существует серьезная проблема вывоза твердых бытовых отходов, которая возникла из-за попадания снаряда на территорию ГКП «Луганский центр утилизации отходов».
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Луганского городского совета.
"Вчера в результате попадания снарядов на территорию ГКП «Луганский центр утилизации отходов» было повреждено большинство автомобилей, принадлежащих предприятию", говорится в сообщении горсовета.Читайте такжеЛуганск на грани гуманитарной катастрофы - мэр
В связи с этим существует серьезная проблема вывоза твердых бытовых отходов на территории Луганска.
В результате обстрелов Луганска за сутки погибли 3 мирных жителя, 8 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter