В Луганске существует серьезная проблема вывоза твердых бытовых отходов - горсовет

Об этом сообщает пресс-служба Луганского городского совета.

"Вчера в результате попадания снарядов на территорию ГКП «Луганский центр утилизации отходов» было повреждено большинство автомобилей, принадлежащих предприятию", говорится в сообщении горсовета.Читайте такжеЛуганск на грани гуманитарной катастрофы - мэр

В связи с этим существует серьезная проблема вывоза твердых бытовых отходов на территории Луганска.

В результате обстрелов Луганска за сутки погибли 3 мирных жителя, 8 получили ранения.