В результате обстрелов Луганска за сутки погибли 3 мирных жителя, 8 получили ранения.

Об этом сообщаетcя на сайте мэра Луганска Сергя Кравченко.

За прошедшие сутки в результате вооруженных столкновений и обстрелов города погибли 3 мирных жителя, огнестрельные травмы и ранения получили 8 луганчан.

Всего «скорой помощью» было осуществлено 68 выездов.Читайте такжеЛуганск на грани гуманитарной катастрофы - мэр

В результате непрекращающихся обстрелов города боевиками имели место повреждения в системах жизнеобеспечения. В условиях ведения боевых действий удалось частично восстановить подачу электроэнергии благодаря усиленной и слаженной работе специалистов коммунальных служб.

В Луганске по-прежнему остаются отключены от энергоснабжения более 49 тысяч абонентов Более 5 тысяч абонентов отключены от водоснабжения и водоотведения. Более 4 тысяч абонентов остаются без газоснабжения