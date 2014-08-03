Крымские «органы власти» не заинтересованы в раскрытии резонансных убийств - правозащитники

Крымские «органы власти» не предоставляют информацию о ходе расследования ранее совершенных убийств на территории Крыма.

Об этом говорится в аналитическом обзоре Крымской полевой миссии по правам человека, передает Крым.Реалии.

В частности, об убийстве Решата Аметова.

Правозащитники высказывают обеспокоенность и по поводу непредоставления информации об убийстве майора украинских ВМС Станислава Карачевского и 16-летнего Марка Иванюка.

«Бездействия следствия и незаинтересованность крымских органов власти в расследовании убийств создает угрозу безнаказанности и невыполнения позитивных обязанностей по защите права на жизнь», – отмечают правозащитники.

Также они обращают внимание, что обстоятельства, при которых произошли убийства, во многом указывают на политические мотивы.

Читайте такжеМеджлис попросил помощи у ООН и ОБСЕ: в Крыму похищают людей«До сих остается неизвестной судьба Василия Черныша, жителя Севастополя, активиста Автомайдана, который пропал еще накануне референдума (16 марта). Последний раз он выходил на связь 15 марта. Его родственники опасаются, что Василия уже нет в живых», – говорится в обзоре Крымской полевой миссии.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Белогорском районе Крыма обнаружили тело крымского татарина со следами насильственной смерти. Погибшим оказался 38-летний Аметов.

6 апреля был убит майор украинской воинской части, 33-летний Станислав Карачевский.

Также 20 апреля нашли мертвым 16-летнего Марка Иванчука, уроженца Ровенской области.