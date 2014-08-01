В километре от границы со стороны РФ стоит зенитно-ракетный комплекс «Оса» - СНБО

Как передает корреспондент УИНАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Сегодня утром в направлении «Малоекатериновка (РФ) – Шевченко (Украина) в километре от государственной границы на территории РФ обнаружены позиции зенитно-ракетного комплекса «Оса», - сказал он.

«Комплекс предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой или танковой дивизии во всех видах боевых действий. В зависимости от модификации, комплекс «Оса» несет от 4 до 6 зенитных управляемых ракет. Дальность действия – до 9 км, скорость полета до 420 км/час», - проинформировал Лысенко.