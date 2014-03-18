Россия завозит в Крым сверхсовременные ракетно-зенитные комплексы "ОСА"

Сегодня украинские военные собственными глазами видели, как 11 российских зенитно-ракетных комплексов "ОСА" заехали на территорию военного аэродрома, неподалеку от поселка Кировское.

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Такие зенитные ракетные комплексы применяются для прикрытия мотострелковых дивизий, говорится в сюжете "Новостей 2+2".

Вместе с тем, по информации Центра военно-политических исследований, за минувшие сутки через Керченский пролив россияне переправили две батареи сверхсовременных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". На вооружение российской армии эти комплексы попали только 2 года назад.

Они предназначены как для уничтожения воздушных, так и для поражения наземных легкобронированных целей.

"Сейчас мы наблюдаем последний этап создания ПВО, которая бы полностью прикрывала Крым. Это прибытия вот этих зенитно-ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". То есть из воздуха Крым уже можно считать прикрытым. Одновременно русские комплексы "Бастион" противокорабельные ракетные тоже перебросили в Крым. Это уже оборона побережья непосредственно от водных кораблей. И параллельно, как мы видим, заблокирован перешеек, соединяющий Крым с материком, там сосредоточены реактивные системы залпового огня, артиллерия. Таким образом, россияне сейчас по факту превращают Крым в крепость, которая была бы защищена от вторжения вооруженных сил Украины с материка и от каких-либо действий американских или Натовских кораблей с моря", - пояснил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.

Напомним, 15 марта вечером через железнодорожную станцию "Керчь" русские доставили в Крым зенитно-ракетный дивизион С-300 в составе четырех батарей эшелоном из 25 вагонов.