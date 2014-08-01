СМИ: Террорист Губарев "держит" рекламный бизнес на Западной Украине

Об этом говорится в сюжете западноукраинских новостей «Обзор дня» канала ZIK.

С 2007-го года Павел Губарев начал заниматься предпринимательской деятельностью. Большие деньги он начал зарабатывать на размещенные рекламы, создав свое рекламное агентство - «Патиссон». Сегодня фирма декларирует, что может предоставить услуги едва ли не во всех городах Украины. В частности, и на Западе также.

Для того, чтобы узнать, действительно «народный губернатор ДНР», защищая интересы России на Востоке, зарабатывает деньги во Львове и в Ивано-Франковске, журналисты позвонили по номеру рекламного агентства «Патиссон», указанном на сайте. Оказалось, действительно, рекламу в Львове заказать можно. Однако фирма имеет название не «Патиссон», а «Ринг аутдор». А то, почему по номеру донецкой компании, попали к другой фирмы, рекламщики объяснили просто: решили оставить номера распиаренной компании для себя намеренно, ради клиентов. Однако, перечень с адресами свободных во Львове рекламных щитов прислали на бланке донецкого «Патисона».

Читайте такжеСМИ: В России задержали оппозиционера за фото времен "нацистской" молодости ГубареваО том, что губаревское агенство «Патиссон» работает на львовском рынке, ничего не знает и административно-техническое управление горсовета Львова (ЛГС), которое и является ответственным за всю наружную рекламу в городе.

«Согласно нашему реестру разрешений такой компании не выдавалось. Возможно, вопрос «Патисона» скрывается под другим рекламным агентством», - предположил руководитель административно-технического управления львовского горсовета Тарас Зинович.

Только официально в рекламном бизнесе Львова работает более сотни компаний, которые имеют право сдавать в аренду свои бигборды различным рекламным агентствам. Больше всех этим занимается ООО «Наше дело Аутдор». Свыше половины адресов, которые прислали журналистам из «Паттинсона», закреплены именно за ними. Однако от сотрудничества с террористами там открещиваются:

«Мы знаем, что это сепаратисты, поэтому с ними не работаем и никогда не работали. Фирмы «Ринг аутдор» вообще не слышали. Я понятия не имею, что они вам там сказали. Они вообще могут что угодно наговорить», - оправдывался директор ООО «Наше дело Аутдор» Валерий.

Читайте такжеДеньги брали все - Губарев рассказал об отношениях сепаратистов с АхметовымХотя именно за этой фирмой, согласно документации горсовета, закреплен щит, который предложили журналистам в компании «Патиссон».

«Заключается соответствующее соглашение и они предоставляют заказчику в аренду эту конструкцию и размещают то, что считают нужным. Согласно закону, мы, как органы местного самоуправления, не имеем права вмешиваться в эту хозяйственную деятельность», - разводит руками начальник отдела межведомственных проектов ЛГС Елена Хестанова.