Страны ЕС введут штрафы за невыполнение санкций против России

Страны-члены ЕС должны разработать штрафы за невыполнение экономических санкций против России. Об этом говорится в официальном журнале ЕС, сообщает Радио Свобода.

«Государства-члены должны разработать правила соответствующих штрафов за нарушение обеспечения этих норм. Они должны принять все необходимые меры для гарантирования, что эти нормы имплементированы», - говорится в сообщении.

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Пять из ведущих банков России - «Сбербанк», «ВТБ Банк», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк» и «Россельхозбанк» - попали в четверг под новые ограничительные меры Европейского союза в связи с действиями России на дестабилизацию положения на Востоке Украины. Их названия опубликованы в официальном журнале ЕС.

Эти санкции, которые вступят в силу в пятницу, 1 августа, запрещают гражданам и компаниям из стран Евросоюза осуществлять операции с финансовыми инструментами со сроком погашения более 90 дней этих банков, их филиалов и банков, которые действуют от их имени.

Кроме того, в официальной публикации изложены подробности наложенного эмбарго на импорт и экспорт оружия и родственных материалов из и в Россию, а также экспорта в России или для российских Вооруженных сил товаров двойного назначения и технологий для военного использования.

Также в издании перечислены оборудование и технологии, связанные с энергетикой - на их экспорт в Россию тоже вводятся ограничения: они будут требовать предварительного одобрения соответствующих органов стран-членов ЕС. Экспортные лицензии не будут предоставлены, если они будут касаться разведки и добычи нефти в глубоководных регионах, в Арктике или в отношении сланцевой нефти.

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В среду ЕС уже ввел ряд других санкций против России за ее действия в отношении Крыма и востока Украины. Там речь шла о персональные санкции против ряда лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину, а также против нескольких главарей сепаратистов, которые действуют в части Донбасса. Также в список попали российская оборонная компания, авиакомпания, осуществляющая полеты в Крыму, и российский банк, который действует в оккупированном Крыму.

Отдельные санкции ЕС, объявленные вчера, касаются и незаконно аннексированных Россией украинских Крыма и Севастополя. Евросоюз запретил новые инфраструктурные инвестиции на этих территориях в отраслях транспорта, телекоммуникаций, энергетики и добычи природных ресурсов.

Также о новых санкциях против России объявили США и ряд других стран.