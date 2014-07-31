Глава ГПС снял ограничения на премии для сотрудников в зоне АТО
18:29, 31 июля 2014Политика
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Глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький снял ограничения на премии для сотрудников ведомства в Донецкой и Луганской областях.
Глава ГПС снял ограничения на премии / Фото УНИАН
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Снял ограничения максимальной премии личному составу Донецкой и Луганской областей", - написал Старенький.
Читайте такжеВ Горловке снаряды попали в колонию, погибли двое осужденных Сотрудники исправительных учреждений в зоне АТО работают в сложных условиях, постоянно подвергаясь риску террористической атаки.
За последний месяц колонии и тюрьмы не раз подвергались обстрелам и атакам с целью освобождения заключенных. Ранее Сергей Старенький сообщал, что террористы "на заказ" за деньги освобождают осужденных из исправительных учреждений в Донецкой и Луганской областях.
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