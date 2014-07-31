Глава ГПС снял ограничения на премии для сотрудников в зоне АТО

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Снял ограничения максимальной премии личному составу Донецкой и Луганской областей", - написал Старенький.

Читайте такжеВ Горловке снаряды попали в колонию, погибли двое осужденных Сотрудники исправительных учреждений в зоне АТО работают в сложных условиях, постоянно подвергаясь риску террористической атаки.

За последний месяц колонии и тюрьмы не раз подвергались обстрелам и атакам с целью освобождения заключенных. Ранее Сергей Старенький сообщал, что террористы "на заказ" за деньги освобождают осужденных из исправительных учреждений в Донецкой и Луганской областях.