На Донбассе террористы "на заказ" освобождают заключенных - ГПтС

Террористы "на заказ" освобождают осужденных из исправительных учреждений в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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По словам руководителя ГПтС, нападения на исправительные учреждения, кроме создания информационных поводов, являются для террористов еще и заработком.

"На сегодняшний день есть неединичная информация о том, что эти террористы отрабатывают определенные денежные заказы на освобождение определенных осужденных с определенным интересом", - отметил Старенький.

Он привел конкретные примеры, когда террористы освобождали определенных заключенных, а затем в наручниках их отправляли в другие места, и в некоторых случаях есть информация, что этих "освобожденных" уже нет в живых.

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"Прибывают со списком, например, из восьми человек и говорят - отдайте", - отметил Старенький.

По его словам, на сегодняшний день из енакиевской колонии террористы забрали двух приговоренных к пожизненному заключению, из Донецкого следственного изолятора - одного заключенного, из Торезской исправительной колонии сбежали 8 человек.

Также в Луганской области из Комиссаровской колонии были освобождены три осужденных, из Славяносербской – 8.