Из-за обстрела из колонии в Луганской области вывезены заключенные

Об этом сообщил председатель ГПС Сергей Старенький. "Первоначально мы отвечаем за обеспечение безопасности осужденных, отбывающих наказание. По этой причине принято решение о вывозе осужденных женщин с Червонопартизанской колонии №68 Луганской области", - отметил он, передает "Украинская правда".

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По словам главы ГПС, 28 июня "боевые действия приблизились вплотную к колонии". "Взрывами мин повреждены караульное помещение, взрывной волной выбиты стекла в общежитиях осужденных. Все женщины с колонии переведены в другое учреждение области для обеспечения безопасности и сохранения их жизни и здоровья", - отметил Сергей Старенький, отметив, что в настоящее время среди заключенных пострадавших нет.

"В учреждении не оставлено ни продуктов питания, ни оружия. Остался только персонал, отвечающий за сохранность материальных ценностей", - добавил глава ГПС.