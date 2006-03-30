Шуфрич ради Медведчука ”сделает все”

Заявление лидера СДПУ(о) Виктора МЕДВЕДЧУКА об отставке с должности главы партии рассмотрит съезд партии. Об этом сообщил один из лидеров СДПУ(о) Нестор ШУФРИЧ в комментарии "Украинской правде".

Н.ШУФРИЧ также заявил: "Я сделаю все, чтобы изменения в руководстве партии не произошли".

Он не дал ответа на вопрос, предлагал ли ему В.МЕДВЕДЧУК возглавить вместо него партию.

В то же время, отвечая на вопрос относительно результатов выборов для блока "Не так!", Н.ШУФРИЧ назвал их угнетающими.

Тем не менее, отметил он, партия приняла решение не опротестовывать результаты выборов, хотя и имеет вопросы по поводу подсчета голосов.

На вопрос о будущем лидеров СДПУ(о) Н.ШУФРИЧ ответил, что надеется, что они продолжат свою работу в партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК подал заявление о своей отставке в политбюро Социал-демократической партии Украины (объединенной). В.МЕДВЕДЧУК просит освободить его от обязанностей главы СДПУ(о) в связи с тем, что «Оппозиционный блок «Не так!», куда входила возглавляемая им Социал-демократическая пария Украины (объединенная), не набрал необходимого количества голосов избирателей для прохождения в парламент.

После обработки ЦИК 99,11% протоколов участковых избирательных комиссий результат блока “Не так!” - 1% голосов избирателей.