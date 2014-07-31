Стрелок оговорился, что боевиков прикрывает российская артиллерия - запись разговора

В частности, судя по содержанию разговора между террористами, в очередной раз подтверждается их тесное взаимодействие с российской армией, которая дислоцируется возле границы Украины, сообщает ТСН.

"Давайте, действуйте. Вас с юга прикроет русская артиллерия. И пока у вас есть ночь, и есть зачистить там все", - приказывает по телефону Гиркин боевику.

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"Указанные материалы свидетельствуют о непосредственном участии регулярных частей Минобороны РФ в боевых действиях на стороне террористов против украинских военных сил. Во время переговоров речь идет не о передаче гуманитарной помощи, техники или вооружения, а об огневой поддержке действий боевиков артиллерией с российской территории", - заявили в ведомстве.