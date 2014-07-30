МИД: Решение о санкциях показало, что Евросоюз осознает масштабы преступлений России

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое УНИАН предоставил департамент информационной политики ведомства.

«Важное значение также имеет решение о введении ограничений на торговлю и инвестиции во временно оккупированную Автономную Республику Крым и включения в санкционный список приближенных к российскому руководству лиц, оказывающих материальную или финансовую поддержку действиям, связанным с аннексией Крыма или дестабилизацией ситуации на Донбассе», говорится в заявлении.

Читайте такжеИдея направить российских миротворцев в зону падения «Боинга» неприемлема - АП

А также отмечается, что «Украина благодарна ЕС и другим государствам, в том числе США, Канаде, Японии, которые проявили солидарность с украинским народом, и путем введения дополнительных санкций против Российской Федерации способствуют восстановлению мира и стабильности в нашем государстве и регионе».

«Рассчитываем, что Европейский Союз и наши международные партнеры будут готовы к дальнейшим активным и скоординированным усилиям, направленным на прекращение Российской Федерацией экспорта агрессии, насилия и терроризма», подчеркивается в заявлении.

«Мы призываем весь цивилизованный мир присоединиться к шагам, способным остановить спровоцированное российской стороной кровопролитие и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», говорится в заявлении.

Принятые решения о применении дополнительных ограничительных мер - это четкий сигнал Российской Федерации. Пренебрежение принципами международного права, аннексия суверенной территории другого государства, экспорт насилия и терроризма не останутся без надлежащей реакции мирового сообщества. Продолжения агрессивной политики в отношении Украины и всего цивилизованного мира приведет к углублению международной изоляции России.

«От Российской Федерации ожидаем не пустых заявлений, а ответственных шагов, направленных на поддержку Мирного плана Президента Украины, Женевских и Берлинских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе», отмечается в заявлении.