Миссия ОБСЕ сможет попасть на место крушения "Боинга" уже завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Апакан сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Для того чтобы достичь практических результатов, мы говорим с переговорщиками на месте и мы надеемся, что мы сможем практически продвинуться в том, чтобы уже завтра добраться к месту аварии», - отметил он.

«Мы ищем безопасный маршрут к месту катастрофы, потому что команда будет включать около 100 человек и мы должны найти безопасный путь для того, чтобы они могли работать», - добавил Апакан.

Представитель ОБСЕ считает, что международная миссия экспертов прибудет на место крушения как можно скорее.

Читайте такжеВозле места падения «Боинга» обустроят базу для международных экспертов - Гройсман 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» Нидерландам.