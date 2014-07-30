«Батькивщина» отвергает возможность создания новой коалиции в парламенте с КПУ и ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соболев сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о возможности создания завтра новой коалиции, в которую вошла бы часть «Батькивщины», КПУ и Партии регионов.

«Тот, кто поставит свою подпись под созданием такой коалиции из фракции «Батькивщина», в тот же момент будет исключен из фракции. У нас есть жесткое решение фракции, у нас была коалиция «За европейский выбор», в этом созыве не может быть никакой другой коалиции», - сказал депутат.Читайте такжеВнеочередное заседание Верховной Рады состоится 31 июля

Таким образом, он подчеркнул, что никакой коалиции «Батькивщина» с КПУ, у которых уже нет и фракции, с Партией регионов, с «фракцией Курченко — за мир и какую-то там справедливость» не может быть.

Соболев подчеркнул, что коалиция существовала и может существовать только в составе тех фракций и групп, которые существовали раньше, - «За европейский выбор».

«Другого варианта быть не может. Это четкое заявление. Это решение фракции, а не только мое решение, как председателя фракции», - сказал депутат и добавил, что тот депутат, который попытается создать такую коалицию, «будет вынесен из зала».