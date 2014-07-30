Боевики угрожают заблокировать доступ к месту падения Боинга, потому что "ОБСЕ контролируют США"

Об этом говорится в заявлении ДНР, выдержки из которого приводят агентства РАР и Reuters.

ДНР обвинила ОБСЕ в предвзятости.

"С самого начала ОБСЕ не была нейтральной и действовала в интересах Украины. ОБСЕ, как оказалось, является структурой полностью контролируемой США", - указано в заявлении ДНР.

Читайте такжеСбитый Боинг похоронил надежды Москвы на признание террористов стороной переговоров - экспертыКак сообщал УНИАН, международные эксперты, среди которых, кроме представителей ОБСЕ, также есть полицейские из Нидерландов и Австралии с воскресенья, 27 июля, не могут добраться на место сбитого еще 17 июля этого года пассажирского самолета с почти 300 пассажирами на борту.

Террористы сразу после катастрофы осложняли международным экспертам доступ к месту падения самолета, что Киев объяснял желанием скрыть доказательства своей вины.

По данным спецслужб, террористы сбили пассажирский самолет с помощью системы "Бук", которую они получили из Российской федерации.