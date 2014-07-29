Международные эксперты из-за боевых действий снова не попали на место катастрофы "Боинга"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Нидерландов.

"Группа экспертов из Нидерландов и Австралии сегодня не поехала на место падения самолета, который выполнял рейс MH17. На данный момент по пути к месту катастрофы происходят слишком интенсивные боевые действия", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе заметили, что в ближайшее время больше информации по этому вопросу планирует обнародовать ОБСЕ и глава миссии экспертов из Нидерландов, которые должны работать в Украине, Питер Яаап Аалсберберг.

Читайте такжеВеликобритания требует предоставить следователям доступ к месту катастрофы "Боинга"Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Читайте такжеУкраина и Нидерланды заключили договор о защите расследования крушения «Боинга»По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находились 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии. Также в самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев; 10 граждан Великобритании. Среди пассажиров также были 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» Нидерландам.