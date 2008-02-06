Тимошенко отстранила Семенюк

Председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК и ее заместители, кроме Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, отстранены от исполнения обязанностей. Первым заместителем главы ФГИУ назначен Андрей ПОРТНОВ, который и будет исполнять обязанности председателя Фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после заседания Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что на сегодняшнем заседании Кабмина принято решение о создании специальной группы для проведения служебного расследования работы ФГИ. Комиссия должна будет проверить работу Фонда на предмет нарушения Конституции, законов Украины и наличия коррупционных действий со стороны В.СЕМЕНЮК.

«Мы работаем с Генпрокуратурой, и все случаи, где нарушен закон, будут отдельно расследованы», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также уточнила, что А.ПОРТНОВ будет исполнять обязанности главы ФГИ до тех пор, пока Верховная Рада не утвердит его в должности председателя Фонда.

Напомним, фракция БЮТ потребовала от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело в отношении председателя Фонда государственного имущества Украины В.СЕМЕНЮК в связи с нарушениями во время приватизации «Лугансктепловоза».

По словам народного депутата, члена фракции БЮТ Валерия ПИСАРЕНКО, по его инициативе Генпрокуратура осуществила проверку законности конкурса по продаже государственного пакета акций предприятия ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и выявила нарушения действующего законодательства во время приватизации.

Между тем, В.СЕМЕНЮК в январе т.г. заявляла, что считает необходимым отчитаться перед парламентом о деятельности Фонда под ее руководством. Как уточнила В.СЕМЕНЮК, такой отчет предусмотрен законодательством.

«Я уверена, что парламент должен его выслушать, а мне есть что сказать. За период, который я возглавляю Фонд, сделано очень много и, в первую очередь, в повышении эффективности управления государственными предприятиями и в социальном плане. Отмечу, что впервые в нашей стране сделан реестр всего государственного имущества”, – заявила руководитель Фонда.

В.СЕМЕНЮК была назначена председателем ФГИУ в соответствии с указом Президента N635/2005 от 13 апреля 2005 года.